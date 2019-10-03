Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» затронул тему редакционной политики российских телеканалов и отметил, что не следует выставлять Украину в невыгодном свете. Заседание клуба состоялось сегодня, 3 октября, в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российскому лидеру был задан вопрос о телепрограммах с антиукраинской риторикой на российском телевидении. Путин подчеркнул, что в России даже государственные телеканалы ведут независимую редакционную политику, и действительно есть ощущение, что Украину на российском телевидении выставляют в невыгодном свете.

«Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы, которые ведут независимую, а как ни покажется странным, даже госканалы ведут независимую редакционную политику, что они выставляют Украину в невыгодном свете, то я с вами согласен», — сказал президент России.

При этом он сразу подчеркнул, что нельзя выставлять в невыгодном свете именно братский украинский народ, но это не касается украинских властей.

«Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе», — пояснил российский лидер.

Он добавил, что российским телепрограммам следует всегда подчеркивать, что критика направлена именно на украинскую власть и её политику, но никак не на украинский народ и страну.

Также глава государства отметил, что новый президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, вполне искренен в своем стремлении выполнить свои предвыборные обещания. В целом на Украине есть запрос на выполнение Минских соглашений и урегулирование конфликта в Донбассе. Другой вопрос, сможет ли Зеленский всё это выполнить и преодолеть сопротивление тех, кто этого не хочет. Пока Путин затрудняется ответить на этот вопрос.