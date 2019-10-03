В США компания Bell показала беспилотный «вертолёт будущего»
Вашингтон, 3 октября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Дизайн и концепцию разведывательно-ударного «вертолёта будущего» для армии США представила компания Bell.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Прототип новой воздушной машины создаётся компанией Textron, дочерней структурой Bell по техническому заданию Пентагона.
Bell 360 Invictus, разрабатываемый с апреля 2019 года, имеет гладкую вытянутую конструкцию и позиционируется как боевая машина, уверенно владеющая информационным полем.
Стоит отметить, что разработку подобных аппаратов также ведут корпорации AVX, Boeing, Sikorsky и Karem.
Все они должны создать прототипы вертолёта, соответствующие требованиям Пентагона.
Сообщается, что военное ведомство США хотело бы получить к 2030 году вертолёт, развивающий скорость не менее 333 км/час, несущий полезную нагрузку минимум 635 кг.
Вооружение нового вертолёта должно состоять из автоматической пушки и пусковых установок ракет, размещённых не на наружной подвеске, а внутри корпуса вертолёта.
Американские военные считают, что это обеспечит аппарату пониженную заметность для радаров.