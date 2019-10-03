Минздрав Танзании отрицает, что скрывает лихорадку Эбола
Додома, 3 октября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Танзании отрицает, что каким-либо образом скрывает информации о лихорадке Эбола в своей стране, 3 октября передает агентство Associated Press.
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Модель вируса Эбола
«Эбола — это не та болезнь, которую можно скрыть. Танзания хорошо знает об опасностях сокрытия такой эпидемии», — заявила министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму.
Министр здравоохранения отметила, что страна будет придерживаться международных протоколов, в том числе отчитается перед ВОЗ, «если возникнет случай Эболы».
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