Додома, 3 октября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Танзании отрицает, что каким-либо образом скрывает информации о лихорадке Эбола в своей стране, 3 октября передает агентство Associated Press.

Scientific Animations Модель вируса Эбола

«Эбола — это не та болезнь, которую можно скрыть. Танзания хорошо знает об опасностях сокрытия такой эпидемии» , — заявила министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму.

Министр здравоохранения отметила, что страна будет придерживаться международных протоколов, в том числе отчитается перед ВОЗ, «если возникнет случай Эболы».

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