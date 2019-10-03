Киев, 3 октября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Государственный департамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму почти в $40 млн. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

Напомним, что после публикации стенограммы разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что украинский президент заявил о намерении Киева купить у США новую партию комплексов Javelin.

Стоит отметить, что Украина в 2017 году уже получала от США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Комплексы эти остались храниться на тыловых складах ВСУ и не используются украинскими боевиками в Донбассе.

Сами комплексы считаются слишком дорогими и сложными в эксплуатации, поэтому армия США их практически не использует.