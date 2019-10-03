Ростов-на-Дону, 3 октября, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил нового заместителя главы региона. Им стал бывший заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

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Уроженец Ростова-на-Дону «будет курировать дорожную и транспортную отрасль, а также строительство».

Напомним, что ранее сообщалось, что на Дону будет восстановлена должность вице-губернатора. Неофициальные источники предполагали, что этот пост займёт Виктор Вовк.