Красноярск, 3 октября, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Столкновение автомобиля КамАЗ с локомотивом грузового поезда произошло на железнодорожном переезде в Курагинском районе Красноярского края. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

Авария произошла в 22:12 по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде станции Щетинкино. По предварительной информации, грузовик КамАЗ выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом поезда.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. При аварии произошёл сход одной тележки локомотива, нарушен габарит пути.

Из-за ДТП задержан на полтора часа пассажирский поезд №124 Абакан — Красноярск. На движение других поездов инцидент не повлиял. На Красноярской железной дороге создан оперативный штаб, который будет устанавливать все обстоятельства и причины ДТП.

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