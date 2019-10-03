Париж, 3 октября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Франция ответит Соединенным Штатам после введения пошлин на товары из ЕС, 3 октября передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Если американская администрация отвергает руку, протянутую Францией и Европейским союзом, мы готовимся реагировать санкциями» , — заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

США намерены ввести ввозные пошлины от 10 до 25% на промышленную и сельскохозяйственную продукцию ЕС после решения ВТО по делу о субсидиях французскому производителю самолетов Airbus.

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