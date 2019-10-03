Киев, 3 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Помощник главы Госдепа США Майка Помпео, руководитель Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала в Киев, сообщает 3 октября посольство США на Украине на своей странице в Twitter.

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Посольство утверждает, что целью визита помощницы Помпео является обсуждение конфликта в Донбассе. Кроме того, она намерена затронуть вопрос «поддержки ветеранов».

«Мы рады приветствовать в Киеве главу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, приехавшей для обсуждения с украинскими и международными партнерами конфликта в Донбассе и вопросов поддержки ветеранов», — указано в сообщении американского посольства в Киеве.

Кроме того, посольство уточнило, что в первую очередь сотрудница Госдепа США посетила «Майдан Незалежности».

Стоит отметить, что этот визит состоялся на фоне подписания Киевом документа о порядке урегулирования конфликта в Донбассе и митингов нацистов, протестующих против этого соглашения.