Нью-Йорк, США, 3 октября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Комитет Организации Объединенных Наций по отношениям с принимающей стороной обсудил скандальную ситуацию с невыдачей виз членам делегации Российской Федерации, которые должны были участвовать в Генеральной Ассамблее Всемирной организации. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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«Мы очень обеспокоены ситуацией с визами, к которой привлекла внимание Российская Федерация», — заявил Дюжаррик.

Он подчеркнул, что обсуждение данного вопроса будет продолжено вместе с российской миссией в ООН и властями США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США не выдали визы некоторым представителям российской делегации, которые должны были принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал государственному секретарю США Майку Помпео, что действия Вашингтона в этом вопросе являются абсолютно неприемлемыми.