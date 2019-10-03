Екатеринбург, 3 октября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В состав планируемого восьмого района в Екатеринбурге могут войти не только Академический, но и находящийся рядом с ним Широкая речка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

CopperKettle Район Академический. Екатеринбург

По итогам встречи рабочей группы было принято решение, что в новый район войдут оба микрорайона. Тогда на административной территории будут проживать более 220 тысяч человек, что сопоставимо с числом жителей в других районах города.

В районе будет единая администрация, что позволит более эффективно управлять территорией, заявил на заседании группы и.о. губернатора региона Алексей Орлов.

Напомним, к созданию Академического района в мэрии начали готовиться с апреля 2019 года. Административная территория полноценно оформится к 300-летию города, ожидают в горадминистрации.