Луганск, 3 октября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Девочка, пострадавшая в результате взрыва гранаты в Луганской Народной Республике, будет прооперирована в России, в московской клинике. Об этом 3 октября сообщила журналистам на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником член правления международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

Глава ЛНР встретился с руководством организации, прибывшим в Луганск, в том числе и для оказания помощи пятерым детям, пострадавшим от взрыва гранаты в населённом пункте Красная Заря.

Демичева рассказала, что представители благотворительной организации побывали у детей, которые проходят лечение после взрыва гранаты. Она выразила восхищение работой хирургов Луганска и отметила, что четверо детей, благодаря врачам, выйдут из этой ситуации без потерь.

Демичева отметила, что пятого ребёнка, девочку, члены организации отвезут в Россию для консультации с хирургами в московской клинике и операции.

Напомним, основателем фонда «Справедливая помощь» является правозащитница Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза. Фонд был создан ею для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала военного конфликта в Донбассе доктор Лиза помогла сотням детей, которым она доставляла лекарства и продукты питания, а также сопровождала на лечение в Россию. После гибели доктора Лизы 25 декабря 2016 года при крушении самолёта, направлявшегося в Сирию с гуманитарной миссией, фонд получил её имя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пятерых детях, пострадавших в ЛНР от гранаты, оставленной на территории жилого квартала боевиками украинской армии.