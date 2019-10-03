Москва, 3 октября, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Компания 1С на проходящем сейчас в Москве фанатском фестивале Comic Con Russia 2019 рассказала о своей предстоящей игре King's Bounty 2. Об этом 3 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Соколова ИА REGNUM King's Bounty 2

Одного из главных героев продолжения — бывшего рыцаря Айвара озвучит хорошо известный поклонникам «Ведьмака» Всеволод Кузнецов. Компания отметила, что Айвар будет не единственным главным героем, геймеры смогут выбрать и других, сильно от него отличающихся.

Из визуальных нововведений стоит отметить, что теперь игроки смогут увидеть каждого отдельного солдата в своём отряде, причем в процессе «прокачки» вид бойцов будет меняться. То же самое касается главного героя — изменение экипировки будет отражаться на его внешнем виде. Разработчики отметили, что игра создаётся в «реалистичном арт-стиле», дизайнеры пытаются создать максимально детализированный мир.

Что касается игрового процесса, то, во-первых, в King's Bounty 2 сражения будут проходить там же, где в этот момент по сюжету находится герой, а во-вторых, в новой игре разработчики сделали упор на ролевую составляющую. Это, в частности, привело к тому, что опыт персонажа будет превращаться в очки таланта, а принятые им решения будут оказывать влияние на мировоззрение, а значит, и на то, какие таланты он может получить.

Каждая битва теперь получит свою историю, мана в игре станет ресурсом, который будет необходимо искать. Геймеры увидят в игре многих фантастических существ, таких как дворфы (высокогорная железная дружина), берсеркеры (нелюдимые бойцы, живущие в лесу, обладающие грубой силой и яростью). Будут в игре и животные: волки, орлы, медведи и грифоны. Также будут присутствовать элементали, сторожевые големы и драконы.

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Напомним, 1С начала принимать предзаказы на King's Bounty 2 в августе 2019 года. Ожидается, что игра выйдет на платформах Xbox One, PS4 и ПК в 2020 году.