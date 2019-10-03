Курск, 3 октября, 2019, 20:49 — ИА Регнум. В Курской области с начала 2019 года региональный фондом капремонта принял выполненные работы в 156 многоквартирных домах. Как сообщила пресс-служба областной администрации, уже выполнено 65% от годового плана.

Всего до конца года капитальный ремонт должны провести в 240 многоквартирных домах. Стоимость работ составляет 1,2 млрд рублей. В 32 домах заменили 109 лифтов. До конца года в регионе обновят ещё 132 лифта.

«Сезонные работы, связанные с погодой, — ремонт крыш и фасадов — в основном завершены. Осталась реконструкция инженерных сетей. В целом работы проводятся по графику. Есть отдельные подрядчики, которые отстают максимум на две недели от установленных сроков. Фонд капитального ремонта выдал им предписания ликвидировать отставание», — рассказал гендиректор фонда Артур Иванов.