Москва, 3 октября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Крупнейший российский банк Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в связи с утечкой данных 200 своих клиентов. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Представитель Сбербанка сообщил, что как только службе кибербезопасности кредитной организации стало известно об утечке информации, руководство вошло в контакт с представителями Банка России, правоохранительными органами и Роскомнадзором. Также была запущена проверка всех систем Сбербанка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сбербанк подтвердил информацию об утечке данных учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основная версия произошедшего — умышленные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за того, что она изолирована.