Фатеж, Курская область, 3 октября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. В Курской области компания «Мираторг» вложит дополнительные средства в экологическую защиту на будущих свинокомплексах в Фатежском и Поныровском районах. Как уже сообщало ИА REGNUM, их строительство было решено законсервировать из-за отсутствия разрешительных документов, но их компания планирует получить за два-три месяца.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна

Гендиректор «Мираторг-Курск» Сергей Куликовский признал, что претензии региональных властей были обоснованными, но в остальном площадка соответствует санитарным и строительным нормам. После протестов местных жителей, которые не хотят жить рядом со свинокомплексом, компания решила дополнительно вложить в предприятие 20−25 миллионов рублей, чтобы смонтировать дополнительный слой защитной пленки на лагунах с отходами и организовать разделение стоков на жидкую и твердую фракции. Это, по мнению представителей компании, предотвратит появление неприятного запаха вокруг предприятия.

«Основная причина негатива — это потеря коммуникации между «Мираторгом», жителями и местной администрацией», — заявил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев. При этом он добавил, что региональная администрация и местные власти после устранения «Мираторгом» всех нарушений готовы к «перезагрузке» отношений и будут рады приветствовать инвестора.