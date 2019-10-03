Брюссель, 3 октября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Еврокомиссия не может принять предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по изменению соглашения о Brexit, так как они нанесут вред Ирландии, 3 октября передает агентство Reuters.

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«Принятие такого предложения не отвечает целям… предотвращения жесткой границы, сохранения сотрудничества Севера и Юга и экономики острова, а также защите единого рынка ЕС и места в нем Ирландии» , — сказано в заявлении Еврокомиссии.

Комментарии были опубликованы после телефонных переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром.

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