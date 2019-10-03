Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Россия помогает Китаю в деле построения системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), существующей на данный момент только в распоряжении РФ и США, заявил 3 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракет

Об этом российский президент сообщил в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

"Сейчас такую систему имеют только США и Россия», — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин отметил, что это не является большим секретом, однако создание такой системы принципиально изменит уровень обороноспособности КНР.

«Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики», — подчеркнул президент России.