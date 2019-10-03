Поздравление Барака и Мишель Обамы с годовщиной свадьбы стало в сети хитом
Вашингтон, 3 октября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. С 27-й годовщиной совместной жизни поздравили друг друга бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель на своих страницах в твиттере.
Только за первых два часа с момента публикации эти два сообщения набрали около 850 тысяч «лайков», 90 тысяч репостов, их прокомментировали 15 тысяч человек. Число тех, кто особо отметил эти записи, растет ежесекундно.
Супруга Обамы высказалась более пространно, и тем не менее такая быстрая и массовая реакция пользователей говорит, скорее, не о некоей особо привлекательной форме подачи поздравлений, а еще раз свидетельствует о популярности четы Обама.
Напомним, год назад Барак Обама возглавил рейтинг мужчин, вызывающих наибольшее восхищение сограждан, а в этом году самой популярной женщиной в «рейтинге восхищения» стала его жена, которая обошла Хиллари Клинтон и телеведущую Опру Уинфри.