Вашингтон, 3 октября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. С 27-й годовщиной совместной жизни поздравили друг друга бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель на своих страницах в твиттере.

Цитата со страницы Барака Обамы в Twitter Барак и Мишель Обама

Только за первых два часа с момента публикации эти два сообщения набрали около 850 тысяч «лайков», 90 тысяч репостов, их прокомментировали 15 тысяч человек. Число тех, кто особо отметил эти записи, растет ежесекундно.

Барак Обама «Как пели Битлз, постоянно становится лучше. Спасибо, милая, за 27 потрясающих лет!»

Супруга Обамы высказалась более пространно, и тем не менее такая быстрая и массовая реакция пользователей говорит, скорее, не о некоей особо привлекательной форме подачи поздравлений, а еще раз свидетельствует о популярности четы Обама.

Напомним, год назад Барак Обама возглавил рейтинг мужчин, вызывающих наибольшее восхищение сограждан, а в этом году самой популярной женщиной в «рейтинге восхищения» стала его жена, которая обошла Хиллари Клинтон и телеведущую Опру Уинфри.