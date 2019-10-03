Нижний Новгород, 3 октября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Губернатор Глеб Никитин утвердил программу «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» на 2019 — 2024 годы. В частности, в 26 образовательных организациях пройдет капитальный ремонт, еще в 836 школах проведут ремонт кровли, фасадов, систем электроснабжения и отопления, инженерных сетей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Александра Майер ИА REGNUM

На торжественной церемонии, посвященной предстоящему Дню учителя, вице-губернатор Евгений Люлин напомнил, что в 2019 году в области работает программа поддержки специалистов образования в районах области.

«По ее условиям, педагог, который хочет приехать на работу в сельскую школу или детский сад, имеет право на выплату в 1 млн рублей на покупку или строительство жилья. Важно, что эта программа не имеет ограничений по возрасту участников», — отметил замгубернатора.

По словам Люлина, в районах действительно не хватает специалистов образования. Сейчас идет отбор преподавателей на 80 вакантных мест, к 2023 году планируется привлечь более 300 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе завершился конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, получившие широкое общественное признание. В итоге 19 победителей конкурса получат премии в размере 200 тыс. рублей за счет субсидий из федерального бюджета, областной бюджет выделит средства на выплаты премии в размере 96 тыс. рублей 66 учителям. Среди первой группы победителей конкурса учителя Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, городского округа Сокольский, а также из Вадского, Богородского, Воротынского, Городецкого и Кстовского муниципальных районов.