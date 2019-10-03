Путин: РФ смогла избежать полномасштабной гражданской войны в конце XX века
Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению российского народа, Россия смогла избежать в 90-е годы XX века гражданской войны и не оказалась не периферии международных отношений. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин напомнил, что почти 20 лет назад, в канун 2000 года, он выпустил статью под названием «Россия на рубеже тысячелетия».
«Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», — сказал российский лидер.
Он отметил, что не только с острейшими экономическими и социальными кризисами столкнулась тогда Россия, наша страна тогда подверглась прямой агрессии международного терроризма.
Россия в конце 90-х годов XX века подошла к очень опасной черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, нации или страны — развал и распад государства, пояснил Путин.
Эта угроза явственно висела в воздухе, и граждане её чувствовали. Совершенно реален был сценарий крупномасштабной гражданской войны в России, утраты государственного единства и суверенитета.
Президент считает, что избежать этого удалось только благодаря патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России.
Напомним, что в августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства России. В конце 1999 года Путин стал исполняющим обязанности президента России. В 2000 году Путин победил на выборах президента России.