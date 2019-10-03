Донецк, 3 октября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Мирный житель Донецкой Народной Республики пострадал в результате обстрелов со стороны украинских боевиков территории ДНР. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

Сообщается, что войска Киева около 17:35 мск открыли огонь в направлении населённых пунктов Красногоровка и Старомихайловка. Огонь по территории ДНР вёлся из гранатомётов.

В результате обстрелов получил ранения мирный житель Старомихайловки, мужчина 1982 года рождения. Пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями обеих рук в городскую больницу.

Также была повреждена кровля жилого дома по улице Днепропетровской.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками в ДНР.