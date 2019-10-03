Ярославль, 3 октября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» проиграл в третьей игре подряд, уступив в Магнитогорске «Металлургу» со счетом 3:5. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В составе хозяев дублем отметился норвежский нападающий Деннис Расмуссен, также забивали защитник Иван Верещагин и форварды Денис Паршин и Николай Кулемин. За «Локомотив» первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге провел защитник Николай Аверин, еще дважды удалось забить шведскому форварду гостей Антону Ландеру.

Сайт ХК «Локомотив» Александр Ардашев

«Нервный матч для двух команд, всем нужны очки. «Локомотив» — хорошая команда, но мы рады, что победили», — заявил в эфире «КХЛ-ТВ» главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

Победой над Ярославлем «Металлург» прервал четырехматчевую серию поражений, у «Локомотива», наоборот, вот уже третий поединок, в котором команда не набирает очков. Ярославцы последовательно уступили в гостях «Трактору», «Автомобилисту» и «Магнитке». Во всех матчах «Локомотив» превосходил соперника по числу нанесенных бросков, но не их точностью. Показательный момент: в третьем периоде «Металлург» всего лишь семь раз попал в створ ворот ярославцев, но при этом забил три шайбы.

«Команда провалила первый период. Невынужденное удаление, пропустили шайбу. Во втором и третьем периоде добавили, поменяли состав, забили. К сожалению, соперник реализовал два удаления из двух. Позитив какой. У команды есть потенциал, все трудности временные. Верю, что команда заиграет», — сказал после матча в Магнитогорске и.о. старшего тренера «Локомотива» Александр Ардашев.

Следующий матч «Локомотив» проведет в Ярославле 6 октября против омского «Авангарда»