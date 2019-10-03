Сыктывкар, 3 октября, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Власти Коми помогут малоимущим семьям выйти из финансового кризиса — с 2020 года им будут ежемесячно выплачивать по 15 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Сегодня в Коми бедными считаются до 15% семей с несовершеннолетними детьми. Проблемы таких семей, как отмечают чиновники, отчасти связаны с отсутствием соответствующего образования и возможности трудоустройства. Установлено, что до 40% малоимущих семей самостоятельно построить свою жизнь не могут, поэтому нуждаются в постоянном социальном сопровождении, пишет БНК.

«Ежемесячная выплата составит не менее одного прожиточного минимума на семью в течение не менее полугода. Это до 15 тысяч в месяц. Благодаря социальному контракту у бедных семей появляется реальный инструмент по выходу из финансового кризиса», — цитирует издание замминистра труда и соцзащиты Коми Александра Хохлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Российской Федерации уменьшилось число бедных на 400 тысяч человек. Общее число жителей РФ, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, составляет 12,9% от всего населения страны.