Ханты-Мансийск, 3 октября, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Правительство Югры увеличило в два раза размеры выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые учатся в профессиональных образовательных организациях и вузах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

Повышается размер денежной компенсации, которая предоставляется однократно взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, обучающимся и выпускникам профессиональных колледжей с 50 до 108 тысяч рублей. Также установлен размер ежемесячного возмещения полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов личной гигиены в сумме 22 185 рублей.