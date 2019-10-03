Москва, 3 октября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Крупнейший российский банк — Сбербанк подтвердил утечку данных своих клиентов, однако произошла она в меньшем объеме, чем об этом пишут СМИ. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Информационная безопасность

Представитель банка заявила, что служба кибербезопасности Сбербанка получила информацию о том, что действительно произошла некоторая утечка персональных данных клиентов. Было это ещё до появления данной информации в СМИ.

Когда же СМИ стали сообщать о том, что в свободный доступ якобы попали данные о 60 млн записей с банковских карт Сбербанка, то кредитная организация провела дополнительное расследование.

«Данную информацию мы подтвердить не можем, такой информацией не располагаем, даже можем подтвердить, что она несколько некорректная из-за многочисленных несовпадений», — заявил представитель Сбербанка.

В организации отметили, что им известно об утечке учетных записей как минимум 200 клиентов. Основная версия произошедшего — умышленные преступные действия сотрудника, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за её изолированности.