Страсбург, Франция, 3 октября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал дискуссию в ПАСЕ об августовских митингах в Москве искусственной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участник акции протеста несистемной оппозиции. Август 2019 года, Москва

«Сегодня ПАСЕ стала полигоном по обкатке механизма вмешательства во внутренние дела одного из членов нашей организации. Нам следует прекратить практику преследования стран Совета Европы по надуманным причинам. И, конечно, стоит задуматься над тем, чтобы подобные искусственные дебаты были здесь, в Страсбурге в последний раз», — отметил член российской делегации в ПАСЕ в Facebook.

Он суммировал обвинения, которые услышала делегация РФ в ПАСЕ.

«Представители группы либералов, инициировавших обсуждение, обвиняли нас в «репрессиях» против «мирных манифестантов», а Центризбирком РФ — в намеренных ошибках при снятии с регистрации кандидатов от несистемной оппозиции. Очень красноречивыми были, с позволения сказать, «примеры» о задержании несовершеннолетних, которых якобы содержали без пищи и воды. Все это откровенное искажение фактов», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступление в ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») было прервано активистом, который выкрикивал слова «Позор, делегация!». Он был выдворен из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.