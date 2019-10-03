Москва, 3 октября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Российские дипломаты из состава делегации форума «Диалог Форт-Росс» не смогли поехать в США, так как им снова не выдали американских виз, заявила 3 октября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, целью форума «Диалог Форт-Росс», проходящего в штате Калифорния, является развитие двустороннего сотрудничества России и США.

«Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились», — отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом Мария Захарова напомнила, что Форт-Росс — это бывшая российская крепость, а штат Калифорния в начале ХIХ века фактически являлся российской территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября власти США не выдали визы 10 членам российской делегации на Генассамблее ООН.

Позднее власти США заявили, что ответственные за этот вопрос чиновники «просто не успели».