Туск провел переговоры с Джонсоном и Вардакаром по Brexit
Брюссель, 3 октября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск отчитался о телефонных переговорах с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 3 октября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
«Мое послание… Лео Варадкару: мы всецело поддерживаем Ирландию. Мое послание премьер-министру Борису Джонсону: мы остаемся открытыми, но все еще не удовлетворены», — сообщил Туск в «Твиттере».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября правительство Бориса Джонсона направило в Брюссель предложения по изменению соглашения о Brexit.
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