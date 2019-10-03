Брюссель, 3 октября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск отчитался о телефонных переговорах с премьер-министром Ирландии Лео Вардакаром и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 3 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мое послание… Лео Варадкару: мы всецело поддерживаем Ирландию. Мое послание премьер-министру Борису Джонсону: мы остаемся открытыми, но все еще не удовлетворены» , — сообщил Туск в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября правительство Бориса Джонсона направило в Брюссель предложения по изменению соглашения о Brexit.

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