Нью-Дели, 3 октября, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Останки Махатмы Ганди были украдены неизвестными злоумышленниками из мемориала на территории штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Об этом 3 октября сообщила вещательная корпорация BBC.

Махатма Ганди

Отмечается, что инцидент произошёл в день 150-летнего юбилея Махатмы Ганди, лидера национально-освободительного движения в Индии. Пропажу останков обнаружил смотритель мемориала. По его словам, он открыл ворота рано утром в связи с юбилеем Ганди, а когда вернулся вечером, около 23:00 по местному времени, то обнаружил пропажу праха Ганди и надпись «предатель» на плакате с его изображением.

Сотрудники местной полиции пояснили, что расследуют кражу, которая, по их мнению, была совершена с целью нанесения урона национальному единству и миру в Индии. Полицией изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных возле мемориала.

Напомним, Махатма Ганди погиб в 1948 году в результате нападения активиста радикальной группировки. После смерти лидер национально-освободительного движения в Индии был кремирован, но его прах не развеяли над рекой Ганг, как велят индуистские традиции, а поделили на несколько частей, которые были упокоены в нескольких штатах Индии. При этом некоторые индийские националисты воспринимают Ганди как предателя из-за его идеи мирного сосуществования в стране мусульман и индуистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении военнослужащих в Ставропольском крае, осквернивших мемориал героям Великой Отечественной войны.