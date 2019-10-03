Москва, 3 октября, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Россия успешно преодолела рубеж XX—XXI веков и теперь продолжает укрепляться в экономическом и социальном плане, уверенно занимает место среди ведущих мировых держав. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

"Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы ещё и подверглись агрессии со стороны международного терроризма. Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства, — заявил Путин.

«Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своём её люди чувствовали. Это абсолютно реально — мы могли туда погрузиться, в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — отметил президент России.

Возможно, за 20 лет многое можно было сделать лучше, но Россия получила уникальный опыт, который востребован в мире, считает Путин.

«У нас ещё действительно (много) нерешённых проблем в России. Вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом и социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих влиятельных и ответственных держав планеты», — указал президент.

«Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка. И я уверен, так будет и дальше. Особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе», — заключил Путин.