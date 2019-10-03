Губернатору Югры сообщили о вкладе России в ликвидацию безработицы в Сербии
Ханты-Мансийск, 3 октября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Власти Югры подписали совместно с правительством Сербии совместное заявление о намерениях по развитию сотрудничества. Министр труда, занятости, социальных вопросов и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич высказал заинтересованность в продуктивном сотрудничестве России и Сербии в части решения вопросов безработицы, трудоустройства граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Встречу с сербским министром провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Белград.
Зоран Джорджевич выразил заинтересованность в России как инвесторе. Он отметил, что в Сербии свою работу ведет множество российских компаний, которые инвестируют серьезные средства.
При этом министр Зоран Джорджевич заметил, что в России наработана существенная база по обеспечению безопасности работников. У сербской стороны есть планы по применению этих наработок в республике.