Москва, 3 октября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение временно разместить Государственную думу России в московском Доме союзов, который расположен рядом со зданием Государственной думы на Охотном Ряду. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано сегодня, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Государственная дума временно переезжает в здание Дома союзов, которое расположено по адресу: Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1. Дом союзов расположен рядом со зданием Госдумы. Обеспечить временное размещение поручено управлению делами президента России.

Дело в том, что в здании Госдумы будет проходить реконструкция. В частности, будет реконструироваться зал заседаний.

В Доме союзов будут проводиться пленарные заседания Госдумы, так как там есть два больших зала — Колонный и Октябрьский. В Колонном могут разместится 1264 человека, в Октябрьском — 448 человек.

Известно, что Министерство финансов России уже предусмотрело бюджетное финансирование на временное размещение Госдумы в Доме союзов. На 2019 год выделено 389 млн рублей, на 2021 год — 388 млн рублей. Аренда Колонного зала Дома союзов стоит от 600 тыс. до миллиона рублей в сутки.

Стоит отметить, что здание Дома союзов было построено в XVIII веке. Первоначально это была усадьба князя Василия Долгорукова-Крымского, которую выкупило Благородное собрание в 1784 году. Здание было перестроено архитектором Матвеем Казаковым. Здание чудом уцелело во время пожара Москвы в 1812 году.

После революции в этом здании находился Центральный совет московских профессиональных союзов, а затем оно было переименовано в Дом союзов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с планируемой реконструкцией ряда помещений Госдумы, в том числе зала пленарных заседаний, проверили состояние фундамента и выявили пустоты. Ситуация обсуждалась на Совете Думы, участник заседания отметил, что эксперты для оценки состояния строения, как ожидаются, сделают более 400 шурфов.