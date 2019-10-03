Страсбург, Франция, 3 октября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») отметил эмоциональное обсуждение в ПАСЕ темы летних митингов в Москве.

Duma.gov.ru Петр Толстой

Члены российской делегации в ПАСЕ в ходе дебатов, касающихся недавних протестов в Москве, привели факты, которыми, как оказалось, члены ассамблеи, так эмоционально выступавшие против «репрессий в России», просто не владеют, отметил Толстой журналистам.

В ходе дискуссии парламентарий обратил внимание зала на несколько фактов.

«На протесты, которые не были санкционированы и которые подстрекались в том числе и внешними силами, вышло 20 тыс. человек. Из них 2700 действительно были задержаны, из которых 2685 человек были отпущены из полиции в течение трех часов. О каких репрессиях вы говорите, уважаемые коллеги?» — задал он вопрос.

В России не применяют спецсредства в отношении демонстрантов, как во многих странах Европы, указал он.

«Не стреляют в них резиновыми пулями. У нас нет раненых и тем более убитых в результате столкновений с полицией», — сказал депутат в ходе выступления в ПАСЕ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступление Толстого было прервано активистом, который выкрикивал слова «Позор, делегация!». Он был выдворен из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.