Москва, 3 октября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Взаимодействие ЕАЭС с другими странами, такими как Китай, Вьетнам и другими, формирует основу для равноправных отношений на евразийском пространстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

"Построение такого типа отношений между государствами, основанных на прагматизме, учёте интересов друг друга, — это не благие пожелания и мечты. Не вопрос отдалённого будущего. Оно возможно и, более того, реализуется прямо сейчас», — заявил Путин.

Он отметил, что договоры и соглашения о зонах свободной торговли, торговом сотрудничестве ЕАЭС с такими странами, как Индия, Египет, Китай, Вьетнам и другими, формируют большое евразийского партнёрства с участием СНГ, ШОС, АСЕАН и других объединений.