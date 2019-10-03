Новосибирск, 3 октября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 3 октября, на 45-й сессии утвердили коррективы в областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, проект закона преследует решение двух ключевых задач: необходимость господдержки предприятий ЖКХ в плане возмещения убытков по расходам, не покрываемым тарифом, и корректировка ассигнований, необходимых для выполнения указов президента.

Основной объём дополнительного финансирования — почти 1,4 млрд рублей — планируется направить на поддержку предприятий ЖКХ в связи с подготовкой к отопительному сезону.119,8 млн рублей — на реализацию «зарплатных» указов президента РФ (на повышение оплаты труда работников бюджетной сфера, прежде всего, культуры и образования). 873,2 млн рублей — в Резервный фонд правительства региона (на непредвиденные расходы), и 22,2 млн — на иные мероприятия.

Доходная часть областного бюджета утверждена в размере 161 млрд 383 млн рублей, расходы — 172 млрд 203 млн рублей. Дефицит — 10,8 млрд рублей.