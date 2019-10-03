Батуми, Грузия, 3 октября, 2019, 18:22 — ИА Регнум. 3 октября прошло заседание комиссии НАТО — Грузия, на котором стороны приняли совместное заявление из 11 пунктов. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Giorgi Balakhadze Мечта Грузии о НАТО

В документе отмечается, что отношения Грузии с Североатлантическим союзом являются уникальными по своему масштабу, и союзники приветствуют существенный прогресс, достигнутый в Грузии за последние годы по направлениям консолидации демократии, экономического развития, повышения эффективности институтов обороны и модернизации сил обороны.

Представители НАТО отметили в заявлении, что Североатлантический союз высоко ценит поддержку Грузии в операциях и миссиях НАТО, в частности в Силах быстрого реагирования НАТО и Миссии «Твердая поддержка». «Эти усилия, наряду с участием Грузии в операциях ЕС, демонстрируют приверженность и способность Грузии вносить свой вклад в общую евроатлантическую безопасность», — говорится в документе.

В своем документе комиссия НАТО — Грузия призывает Россию отказаться от признания независимости Абхазии Южной Осетии и вывести войска из территории Грузии.

Согласно совместному заявлению, НАТО и Грузия готовы к углублению сотрудничества и с этой целью в 2020 году планируют обновить Существенный пакет. Союзники подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом альянса.