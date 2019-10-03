Рига, 3 октября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Французкий лоукостер Transavia, пишет латвийская газета Dienas Business, начнёт летать из Риги в Париж в конце марта следующего года. Transavia входит в группу Air France — KLM.

Transavia.com Самолет авиакомпании Transavia

Рейсы Рига — Париж, аэропорт «Орли», и обратно, будут осуществляться два раза в неделю. Цена билета в одном направлении — от 39 евро.

«Для пассажиров рейса Рига — Париж открывается не только возможность посетить столицу Франции, но новые транзитные возможности. Из «Орли» рейсами Transavia можно улететь ещё в 60 городов Европы и государств Средиземноморья», — отметила председатель правления аэропорта Рига Илона Лице.

Пассажирооборот компании Transavia в 2018 году составил 15,8 млн.