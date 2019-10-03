Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. В период до 2023 года в Санкт-Петербурге должны быть запущены 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Сегодня в городе работает всего шесть таких станций. Таким образом, количество газовых заправок должно возрасти более чем в пять раз.

Gazprom.ru Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция

Смольный и ПАО «Газпром» сегодня, 3 октября, подписали дорожную карту по развитию рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге до 2023 года. Документ подписан в рамках IX Петербургского международного газового форума.

Помимо новых заправок, будет создано 20 сервисных центров по переводу транспортных средств на природный газ и их обслуживанию.

«Общий объем потребления компримированного природного газа на транспорте должен достичь 48,4 млн куб. м в год», — отметили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского.

В Петербурге сейчас эксплуатируется 163 автобуса на газовом топливе, 14 единиц уборочной техники и семь единиц специального грузового транспорта на газе. К 2023 году общая численность такой техники будет увеличена до 400 единиц

С помощью Газпрома на природное топливо будет переоборудовано 1600 легковых и 450 грузовых автомобилей, а также 100 городских автобусов.

Напомним, В Ленинградской области в ближайшие три года будет построена 21 АГНКС.

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Как сообщало ИА REGNUM, договор о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром» на 2019−2021 годы подписали 14 января 2019 года глава города Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.