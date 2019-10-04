Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г

Москва, 4 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 г.г. 4 октября: в ходе Донбасской операции Красная Армия вынуждена отступить, советские войска ведут бои за заводы «Красный Октябрь» и «Баррикады».

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В первые месяцы войны в смертельной схватке с немцами погиб танкист Иван Колосов. Письмо от 25 октября 1941 года, адресованное Варе Журавлёвой, было обнаружено поисковиками на месте боёв.

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