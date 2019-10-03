Москва, 4 октября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Пожилой человек

Согласно предлагаемым поправкам, гражданину или получателю социальных услуг в связи с наличием медицинских противопоказаний может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг не только в стационарной форме, но и в полустационарной форме и на дому.

Сейчас такой отказ возможен при прохождении лечения в стационарной форме, то есть в больнице или медицинском центре — при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

Перечень медицинских противопоказаний утвержден приказом Минздрава России и включает в себя такие заболевания, которые требуют оказания специализированной медицинской помощи в медицинских организациях.

Речь идет о таких заболеваниях, как туберкулез в открытой форме, острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих, злокачественные заболевания, сопровождающиеся обильными выделениями, психические расстройства, в том числе с употреблением психоактивных веществ, и прочие,

«Указанные заболевания могут причинить вред здоровью и жизни иных лиц и обслуживающего персонала стационарных организаций социального обслуживания», — отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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