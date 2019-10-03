Калуга, 3 октября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. В Калуге хозяйка квартиры вместе со своим сожителем открыли притон для наркоманов, сообщил 3 октября корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Александр Бурсук.

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Соучастники договорились поддерживать квартиру в функциональном состоянии, создавая удобные условия для потребления наркотиков. Они предоставляя «гостям» принадлежности для приготовления наркотических средств. Квартиру содержали в чистоте, тщательно скрывая следы употребления наркотиков.

В июне сотрудниками полиции в этой квартире были задержаны лица в состоянии наркотического опьянения, а факт преступной деятельности обвиняемых был доказан следствием. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.