Челябинск, 3 октября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В Челябинской области житель Красноармейского района возместит государству 367 тыс. рублей за срубленные 21 берёзу. Решение вынес суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

28-летний гражданин был осуждён 15 мая. Суд назначил ему два года условно с таким же испытательным сроком. Прокуратура затем потребовала возместить ущерб, причинённый лесному фонду.

В итоге Красноармейский районный суд принял решение удовлетворить иск прокурора. 367 тыс. рублей получит «Красноармейское лесничество».