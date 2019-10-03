Киев, 3 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Повышение рентной платы на добычу руды Верховная рада еще не утвердила, а проблемы в металлургическом производстве на Украине уже начались.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленность

С таким заявлением сегодня, 3 октября, выступил политический эксперт, экс-депутат украинского парламента Игорь Попов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт заявил, что есть информация об остановке производства на Днепровском металлургическом комбинате в Каменском, о планах остановки части производства компанией «Арселор Миттал Кривой рог» и ДМЗ в Днепропетровске.

«Повышение ренты сделает нерентабельными поставки украинского проката на китайский рынок. А более высокая, чем в странах, конкурирующих с Украиной в металлургии, рента вытеснит украинский бизнес с мировых рынков», — заявил экс-депутат Рады.

Но главная проблема, отметил Попов, — основные рынки после закрытия украинских производителей займут российские компании.

«Может, в этом и заключается экономическая составляющая «формулы Штайнмайера?», — саркастически спрашивает Попов, подчеркивая, что сознательное или бессознательное содействие экономическим интересам «страны-агрессора» он видит и в других действиях действующей власти Украины.

«Импорт электроэнергии из России уже начинается. Остается продать «Турбоатом» и газотранспортную систему россиянам (через международные консорциумы, конечно), аммиакопровод включить в российский холдинг и возобновить поставки ТВЭЛов на все атомные станции», — заявляет эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что одной из первых инициатив президентской партии «Слуга народа» стал скандальный законопроект № 1210, критическим образом меняющий ряд налоговых норм. Больше всего вопросов вызывают планы власти относительно существенного повышения рентной платы на добычу железной руды. Разработчики законопроекта заявляют, что внедрение инициативы пополнит госбюджет Украины на 4 млрд грн ежегодно. Документ был внесен в парламент как срочный еще в первые дни сентября и с тех пор «завис» в Раде.