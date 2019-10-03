Москва, 3 октября, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В Госдуме осудили «методичку» Еврокомиссии с рекомендациями и критериями по обработке визовых запросов жителей Донбасса, получившим гражданство России, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Duma.gov.ru Паспорт гражданина Российской Федерации

«Методичка» Еврокомиссии является откровенной формой дискриминации, нарушением международного права и попыткой незаконной сегрегации», — завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По мнению парламентария, ЕК под дудку русофобов тщетно пытается таким образом запугать людей и давить на Россию, чтобы РФ отказалась от гуманитарного шага по выдаче российского гражданства жителям Донбасса.

«Совершенно ясно, что предложение жителям Донбасса осуществлять подачу заявлений на визу исключительно на территории Украины, невзирая на гражданство, делает ее фактически невозможной. Очевидно, что при сохранении конфликтной ситуации между Киевом и Донбассом и пробуксовке минского мирного процесса посещение территории Украины жителями ДНР и ЛНР может оказаться опасным для жизни», — заявил депутат.

Обрабатывать заявления жителей Донбасса смогут только консульства государств —членов ЕС на Украине, вне зависимости от наличия у тех проездного документа. На основании разработанных критериев страны смогут отказывать в признании новых российских паспортов, отмечается в заявлении пресс-службы правительства Евросоюза.