Париж, 3 октября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Количество погибших в результате нападения с ножом на парижских полицейских увеличилось до четырех, сообщает 3 октября агентство France-Presse.

Clame Reporter Полиция Франции

Мужчина с ножом, напавший на участок полиции на острове Сите в Париже, успел ранить несколько сотрудников и был застрелен полицейскими.

Ранее сообщалось об одном погибшем от этого нападения, позднее список жертв вырос.

Из-за этого происшествия министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отменил свой визит в Турцию.

Французские СМИ сообщают, что в данный момент Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп находятся на месте трагедии.

Мотивы, по которым действовал нападавший, пока не выяснены