Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. На юге Петербурга открыли новый участок пятой линии метро — Фрунзенский радиус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Проспект Славы»

По громкой связи объявили, что станция «Проспект Славы» открыта для пассажиров, и пустили собравшихся горожан.

При этом траволаторы на станции не работают, и пожилые женщины жалуются, что им тяжело спускаться по лестнице.

На вопрос, включат ли траволаторы на спуск, работник метрополитена ответил: «Когда доделают».

Напомним, в состав нового участка метрополитена входят также станции «Дунайская» и «Шушары».