Москва, 3 октября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Закрытие въезда некоторым гражданам США на территорию России является не более чем ответной мерой на санкции Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захарова

«Закрытие въезда — исключительно реакция на враждебную линию Вашингтона», — заявила Захарова.

Ранее было опубликовано прощальное интервью российским СМИ уходящего посла США в России Джона Хантсмана. В нём посол заявил о том, что в Россию из-за визовых ограничений не могли попасть несколько важных американских делегаций.

«Он дал понять, что визовые проблемы между США и РФ взаимны. Но при этом он не конкретизировал, о ком конкретно идёт речь, какие конкретно делегации не были допущены в России по причине невыдачи визы. В этой связи сказанное вызывает недоумение», — указала она.

«Нам известно только о двух сенаторах, которые в сентябре не смогли въехать в Россию. Но это не потому что Россия не выдаёт им визы или задерживает визы, а потому что они находятся в российском визовом чёрном списке. Как же они туда попали? Думаю, господину Хантсману об этом хорошо известно. Но я напомню, мне не сложно: попали они туда в ответном порядке после того, как США ввели массовые санкции против российских парламентариев, других государственных и общественных деятелей, предпринимателей и даже обычных граждан», — пояснила официальный представитель МИД РФ.