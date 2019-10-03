Москва, 3 октября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Несмотря на заверения Сбербанка об отсутствии угрозы из-за предполагаемой утечки личных данных клиентов, злоумышленники смогут использовать обнародованную базу в корыстных целях. Об этом ИА REGNUM 3 октября заявил адвокат Виталий Ревзин.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Напомним, 3 октября в СМИ появилась информация о возможной утечке личных данных миллионов клиентов Сбербанка. Клиентская база якобы была опубликована на специализированном формуе, который на данный момент заблокирован Роскомнадзором.

«Cам факт попадания в сеть личных данных клиентов, конечно, несет за собой определенные риски. Так, злоумышленники, завладев персональными данными, могут попытаться использовать их в своих целях, например — указывать эти данные для получения кредита. Самый невинный риск — попадание данных клиентов рекламным и маркетинговым компаниям, которые внесут их в базы и будут навязывать рекламу. Должен ли Сбербанк нести ответственность перед клиентами? Безусловно, если Сбербанк использует персональные данные граждан, то он должен и нести ответственность в случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций, связанных с утечкой данных», — заявил Виталий Ревзин.

Он напомнил, что законодательство предусматривает запрет на передачу личных данных третьим лицам без согласия гражданина, что закреплено в договоре, который заключает со Сбербанком клиент. В данном случае возникает вопрос о том, кто должен компенсировать ущерб в случае его нанесения? Можно ли что-то потребовать от Сбербанка или от других компаний в случае возникновения утечек личной информации?

«Если гражданину будет нанесен ущерб в результате взлома систем безопасности Сбербанка, уведены деньги со счета и т.п., то ответственность несет, разумеется, сам Сбербанк. Хотя привлечь столь мощную структуру к ответу не так и просто, требуется помощь квалифицированных адвокатов. Кроме того, придется доказывать, что деньги пропали со счета по вине именно банка, а не самого клиента, сообщившего, скажем, данные карты неизвестным лицам. Если ущерб клиенту нанесут какие-либо другие компании, то здесь доказать вину Сбербанка будет гораздо сложнее, практически невозможно. Например, придется доказывать, что персональные данные стали известны именно благодаря утечке из базы данных Сбербанка, а не какой-либо другой организации. Но поскольку доказать это практически невозможно, шансы равняются нулю», — пояснил Виталий Ревзин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые эксперты предполагают, что утечка могла произойти благодаря намеренным действиям недовольного сотрудника банка.