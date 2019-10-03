Ростов-на-Дону, 3 октября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Количество безработных в Ростовской области, стоящих на учёте в службе занятости, составило 18,6 тыс. человек. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте донского правительства.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

Этот показатель соответствует уровню регистрируемой безработицы 0,9%. Отмечается, что в муниципальных районах уровень регистрируемой безработицы на 0,4% выше, чем в городах.

При этом с начала 2019 года на Дону было проведено и организовано меньше ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, чем в 2018 году, на 3,1%.