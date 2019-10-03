Рязань, 3 октября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Бывший вице-мэр Рязани Сергей Пашкевич останется в следственном изоляторе до 5 января 2020 года. Меру пресечения экс-чиновнику продлил Басманный суд Москвы 3 октября. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере, он может лишиться свободы на срок до 15 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арест

Сергея Пашкевича задержали в его рабочем кабинете и под конвоем доставили в столицу в феврале 2019 года. Вице-мэра временно отстранили от должности, он является фигурантом уголовного дела о коррупции в рязанском муниципальном предприятии «Детское питание» при выборе поставщика мясной продукции.

По уголовному делу также задержаны экс-советник главы администрации Рязани Александр Зайкин и бывший советник министра экономического развития РФ Павел Пущин. Бывший руководитель МП «Детское питание» Александр Дворецкий находится под подпиской о невыезде.